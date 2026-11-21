Он назвал поездку обычной. Об этом глава ОП сообщил в комментарии 24 Канала.

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Что сказал Буданов?

Глава Офиса Президента прокомментировал информацию международной прессы о том, что в администрации Дональда Трампа якобы хотят завершить войну до 1 января 2027 года. Он сказал, что этот вопрос зависит от многих факторов.

Так, а кто же не хочет? Есть ли в мире человек, который не хочет? Я таких не знаю. Реалистично ли это? Ну, зависит от многих факторов. Будем работать над тем, чтобы, возможно, все состоялось, хотя это будет непросто– отметил чиновник.

Также журналистка попросила поделиться впечатлениями от последнего раунда переговоров. Отметим, что 10–11 ноября в Абу-Даби состоялась трехсторонняя встреча между Украиной и Россией при посредничестве США. Глава Офиса Президента отметил, что состоялся нормальный рабочий разговор.

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Кроме того, чиновника спросили, что он думает о встрече Трампа, Си и Путина в Шэньчжэне на саммите АТЭС.

Встреча актуальна, необходима. Все сказано лидерами лично, что тут еще говорить. Мы должны работать, чтобы достичь результата. За нас никто работу не сделает– ответил Буданов.