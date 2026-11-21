Буданов сказав про ймовірність завершення війни 1 січня 2027 року / Getty Images (ілюстративне)
Очільник Офісу Президента України Кирило Буданов прокоментував повідомлення ЗМІ про ймовірність завершення російсько-української війни до 1 січня 2027 року. Також посадовець поділився враженнями від поїздки до Абу-Дабі 10-11 листопада.
Він назвав поїздку нормальною. Про це глава ОП відповів у коментарі 24 Каналу.
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Що сказав Буданов?
Очільник Офісу Президента прокоментував інформацію міжнародної преси про те, ніби у адміністрації Дональда Трампа хочуть завершити війну до 1 січня 2027 року. Він сказав, що це питання залежить від багатьох чинників.
Так, а хто ж не хоче? Є в світі людина, яка не хоче? Я таких не знаю. Чи реалістично це? Ну, залежить від багатьох факторів. Будемо працювати на тим, щоб, можливо, все сталося, хоча це буде непросто
Також журналістка попросила поділитись враженнями від останнього раунду переговорного треку. Зазначимо, що 10-11 листопада в Абу-Дабі відбулась тристороння зустріч між Україною та Росією за посередництва США. Керівник Офіса Президента зазначив, що відбулась нормальна робоча розмова.
Окрім того, посадовця запитали, що він думає про зустріч Трампа, Сі та Путіна у Шеньжені на саміті АТЕС.
Зустріч актуальна, потрібна. Все сказано лідерами особисто, що тут же казати. Ми маємо працювати, щоб досягти результат. За нас ніхто роботу не зробить
Нагадаємо, що після переговорів у Абу-Дабі очільник ОП казав, що Україна має суттєвий результат у питанні обміну полоненими. Також він розповідав, що принципова позиція Києва не зазнала змін. Вона полягає у зупинці бойових дій та формуванні нової системи захисту.
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