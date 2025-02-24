По его словам, врагу удается достигать успехов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на своего корреспондента на форуме "Украина. Год 2025".

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Что заявил Буданов о продвижении россиян на фронте

Как сообщил начальник разведки, Россия не отказывается от достижения своей стратегической цели. Однако, у оккупантов есть значительные проблемы.

Продвижение у них есть, но темпы совершенно не такие, которые они себе ставили за цель,

– объясняет Буданов.

Однако, он добавляет, что сейчас ситуация на фронте является контролируемой. Отметим, что ранее глава ГУР также заявил, что успехи россиян небольшие, если сравнить их с молниеносным наступлением в 2022 году.

Буданов отмечает, что если бы у оккупантов не было бы проблем, то они даже не пытались бы "играть в игры" с режимом прекращения огня. А также уверяет, что, несмотря на сложную ситуацию на фронте, в ближайшее время не произойдет его обвала.