За його словами, ворогу вдається досягати успіхів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на свого кореспондента на форумі "Україна. Рік 2025".

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Що заявив Буданов про просування росіян на фронті

Як повідомив начальник розвідки, Росія не відмовляється від досягнення своєї стратегічної мети. Однак, в окупантів є значні проблеми.

Просування у них є, але темпи абсолютно не такі, які вони собі ставили за мету,

– пояснює Буданов.

Проте, він додає, що наразі ситуація на фронті є контрольованою. Зазначимо, що раніше очільник ГУР також заявив, що успіхи росіян невеликі, якщо порівняти їх з блискавичним наступом у 2022 році.

Буданов зазначає, що якби в окупантів не було б проблем, то вони навіть не намагалися б "грати в ігри" з режимом припинення вогню. А також запевняє, що, попри складну ситуацію на фронті, найближчим часом не відбудеться його обвалу.