Такой мыслью с 24 Каналом поделился доктор исторических наук, профессор УКУ Ярослав Грицак. Он попытался на конкретных исторических примерах объяснить, почему Владимир Путин не отступится до тех пор, пока не уничтожит Украину.

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Почему российско-украинская война продлится еще долго

В конце 2023 года можно с уверенностью утвердить, что большинство экспертов в начале войны недооценили режим Путина. Пусть он и иррациональный и антидемократический, но современная Россия является милитаристским авторитарным государством, которое до сих пор имеет возможность производить оружие и продолжать войну.

По теме: это мнение согласно с оценкой перспектив противостояния Валерия Залужного, который в течение года неоднократно повторял, что уровень потерь, который нанесла Украина агрессору, остановил бы любую страну в мире, но не в Россию.

"У России нет будущего, и рано или поздно она сколапсирует. Но время существования таких (авторитарных – 24 Канал) государств может быть очень длинным. Мы видим это на примере Северной Кореи и Кубы", – отметил Грицак.

Именно поэтому нет смысла полагаться на гипотетический коллапс России, ведь он может произойти уже после того, как ресурсы Украины на ведение войны иссякнут. Соответственно это заставляет нас готовиться к затяжной войне.

Даже гипотетические "мирные переговоры", к которым так стремится Путин, вероятнее всего будут означать для Украины не мир, а "перемирие" – паузу в боевых действиях на ограниченный промежуток времени. На это намекает в том числе и современная история российско-чеченских войн, когда Москва после трех лет выжидания повторно атаковала и уничтожила к тому времени уже частично независимую Ичкерию.

"Эта война является, с одной стороны, войной на истощение, подобно Первой мировой войне. Но подобно Второй (мировой войне – 24 Канал), она также является войной на уничтожение. Путин хочет уничтожить Украину, речь не идет об интересах или территории. Это война вполне взаимоисключающих ценностей, и вокруг них нельзя создать компромисс", – подчеркнул историк.

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