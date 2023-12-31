Такою думкою із 24 Каналом поділився доктор історичних наук, професор УКУ Ярослав Грицак. Він спробував на конкретних історичних прикладах пояснити, чому Владімір Путін не відступиться, допоки не знищить Україну.

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Чому російсько-українська війна триватиме ще довго

Наприкінці 2023 року можна з впевненістю ствердити, що більшість експертів на початку війни недооцінили режим Путіна. Нехай він і ірраціональний та антидемократичний, але сучасна Росія є мілітаристською авторитарною державою, яка досі має можливість виготовляти зброю та продовжувати війну.

До теми: ця думка суголосна із оцінкою перспектив протистояння Валерія Залужного, який протягом року неодноразово повторював, що рівень втрат, який завдала Україна агресору, зупинив би будь-яку країну у світі, але не Росію.

"Росія не має майбутнього, й рано чи пізно вона сколапсує. Але час існування таких (авторитарних – 24 Канал) держав може бути дуже довгим. Ми бачимо це на прикладі Північної Кореї та Куби", – зазначив Грицак.

Саме тому немає сенсу покладатися на гіпотетичний колапс Росії, адже він може статися вже після того, як ресурси України на ведення війни вичерпаються. Відповідно, це змушує нас готуватися до затяжної війни.

Навіть гіпотетичні "мирні переговори", яких так прагне Путін, найімовірніше означатимуть для України не мир, а "перемир’я" – павзу у бойових діях на обмежений проміжок часу. На це натякає зокрема й сучасна історія російсько-чеченських війн, коли Москва після трьох років вичікування повторно атакувала й знищила на той час уже частково незалежну Ічкерію.

"Ця війна є, з одного боку, війною на виснаження, подібно до Першої світової війни. Але подібно до Другої (світової війни – 24 Канал), вона також є війною на знищення. Путін хоче знищити Україну, і йому не йдеться про інтереси чи території. Це війна цілком взаємовиключних цінностей, і навколо них не можна витворити компромісу", – наголосив історик.

Які ще думки про російсько-українську війну озвучують оглядачі