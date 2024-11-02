04:49, 2 ноября

Украинские войска немного продвинулись на север от Суджи и захватили позицию в центре Волчанска, Россия же продвинулась на восток от Кореневого.

Российские войска продолжают ограниченные атаки на разных направлениях, в частности у Часового Яра, Торецка, Покровска и на левобережье Херсонской области, но без значительного продвижения.