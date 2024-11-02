Какова ситуация на фронте, что происходит в дипломатии и в тылу – читайте в тексте 24 Канала.

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08:31, 2 ноября

Россия запустила по Украине "Шахеды". В Киеве раздавались взрывы.

07:59, 2 ноября

Потери врага 2 ноября

Враг потерял:

  • личного состава – около 697680 (+1270)человек,
  • танков – 9170 (+8);
  • боевых бронированных машин – 18487 (+17);
  • артиллерийских систем – 20076 (+37);
  • РСЗВ – 1244 (+0);
  • средств ПВО – 994 (+0);
  • самолетов – 369(+0);
  • вертолетов – 329 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 18117 (+28);
  • крылатых ракет – 2628 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 28114 (+76);
  • специальной техники – 3583 (+4).
07:31, 2 ноября

Пожар в Святошинском районе Киева ликвидировали. Спасатели сообщили о частичном разрушении в квартирах на 15 и 16 этажах 16-этажного жилого дома.

Виталий Кличко заявил, что количество раненых возросло до двух. Один человек в больнице.

06:00, 2 ноября

Обломки дронов вызвали пожар в жилом доме в Киеве в результате пожара в жилом доме

В Киеве обломки упали в Соломенском и Святошинском районах. В последнем произошло возгорание в 16-этажном жилом доме.

Также в Днепровском районе в 9-этажном жилом доме на одном этажей загорелся балкон на площади 2 метров квадратных. Информация о пострадавших не поступала.

04:49, 2 ноября

В ISW рассказали о ситуации на фронте

Украинские войска немного продвинулись на север от Суджи и захватили позицию в центре Волчанска, Россия же продвинулась на восток от Кореневого.

Российские войска продолжают ограниченные атаки на разных направлениях, в частности у Часового Яра, Торецка, Покровска и на левобережье Херсонской области, но без значительного продвижения.

02:10, 2 ноября

Взрывы раздавались в Крыму. В частности, их слышали в Джанкойском и Красноперекопском районах. Также слышали работу российской ПВО.

01:42, 2 ноября

DeepState: россияне оккупировали Ясную Поляну и продвинулись возле 5 населенных пунктов

Аналитики DeepState написали, что Россия оккупировала оккупировала Ясную Поляну, продвинулась в Новодмитровке, Дружбе, Максимовке, возле Новоукраинки и Тернов.