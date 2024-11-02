Яка ситуація на фронті, що відбувається в дипломатії та в тилу – читайте у тексті 24 Каналу.
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Росія запустила по Україні "Шахеди". У Києві лунали вибухи.
Втрати ворога 2 листопада
Ворог втратив:
- особового складу – близько 697680 (+1270)осіб,
- танків – 9170 (+8);
- бойових броньованих машин – 18487 (+17);
- артилерійських систем – 20076 (+37);
- РСЗВ – 1244 (+0);
- засобів ППО – 994 (+0);
- літаків – 369(+0);
- гелікоптерів – 329 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18117 (+28);
- крилатих ракет – 2628 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28114 (+76);
- спеціальної техніки – 3583 (+4).
Пожежу у Святошинському районі Києва ліквідували. Рятувальники повідомили про часткове руйнування у квартирах на 15 та 16 поверхах 16-поверхового житлового будинку.
Віталій Кличко заявив, що кількість поранених зросла до двох. Одна людина в лікарні.
Уламки дронів спричинили пожежу в житловому будинку в Києві
У Києві уламки впали в Солом'янському та Святошинському районах. В останньому сталося загоряння в 16-поверховому житловому будинку.
Також в Дніпровському районі у 9-поверховому житловому будинку на одному поверхів загорівся балкон на площі 2 метрів квадратних. Інформація щодо постраждалих не надходила.
В ISW розповіли про ситуацію на фронті
Українські війська трохи просунулися на північ від Суджі та захопили позицію в центрі Вовчанська, Росія ж просунулася на схід від Кореневого.
Російські війська продовжують обмежені атаки на різних напрямках, зокрема – біля Часового Яру, Торецька, Покровська та на лівобережжі Херсонської області, але без значного просування.
Вибухи лунали в Криму. Зокрема, їх чули в Джанкойському та Красноперекопському районах. Також чули роботу російської ППО.
DeepState: росіяни окупували Ясну Поляну та просунулися біля 5 населених пунктів
Аналітики DeepState написали, що Росія окупувала окупував Ясну Поляну, просунулась в Новодмитрівці, Дружбі, Максимівці, біля Новоукраїнки та Тернів.