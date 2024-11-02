04:49, 2 листопада

Українські війська трохи просунулися на північ від Суджі та захопили позицію в центрі Вовчанська, Росія ж просунулася на схід від Кореневого.

Російські війська продовжують обмежені атаки на різних напрямках, зокрема – біля Часового Яру, Торецька, Покровська та на лівобережжі Херсонської області, але без значного просування.