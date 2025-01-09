Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Париже в среду, 8 января, сообщает 24 Канал.

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Министр иностранных дел Франции отметил, что они с первого дня поддерживали нашу страну.

Если мы сказали, что будем поддерживать Украину столько, сколько будет нужно, то прежде всего потому, что это вопрос будущего международного права. Если бы мы согласились на капитуляцию Украины, мы бы позволили силе победить. И это вопрос безопасности как для французов, так и для всех европейцев,

– заявил Барро.

Он подчеркнул, что союзники Украины не имеют права проявлять никакой слабости или наивности, когда речь идет об "империалистических взглядах Владимира Путина".

"Угроза от Путина изменилась. Мы видели, что путинская Россия может начать полномасштабное вторжение, как они сделали в Украине. Она (угроза – 24 Канал) также стала более международной, когда экспортировала конфликт в Азию и привлекла к нему Северную Корею. И она стала гибридной и просочилась во все сферы конфликта, а члены Европейского Союза подверглись различным нападениям", – отметил министр иностранных дел Франции.

Он отметил, что в такой ситуации приоритеты Франции очевидны: поддерживать Украину, обеспечить ей сильную позицию для начала переговоров с агрессором, а также "убедиться, что война не вернется на европейский континент".

"Это означает, что от нашего имени, от имени других европейцев, мы должны активизировать наши усилия, чтобы сдержать угрозу со стороны России, которая продвигается на Запад. Мы работаем вместе, чтобы помочь Украине противостоять российскому агрессору. И мы соглашаемся, что решение об окончании этого конфликта не может быть найдено без украинцев", – сказал французский министр.

Он подчеркнул, что также невозможна ни одна дискуссия о европейской безопасности без участия европейцев, а выход из этого кризиса не может быть найден, если решение об окончании войны будет не в пользу Украины.