Про це він заявив під час спільної пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Парижі в середу, 8 січня, повідомляє 24 Канал.

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Міністр закордонних справ Франції наголосив, що вони від першого дня підтримували нашу країну.

Якщо ми сказали, що підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно, то насамперед тому, що це питання майбутнього міжнародного права. Якби ми погодилися на капітуляцію України, ми б дозволили силі перемогти. І це питання безпеки як для французів, так і для всіх європейців,

– заявив Барро.

Він наголосив, що союзники України не мають права виявляти жодної слабкості або наївності, коли йдеться про "імперіалістичні погляди Владіміра Путіна".

"Загроза від Путіна змінилася. Ми бачили, що путінська Росія може розпочати повномасштабне вторгнення, як вони зробили в Україні. Вона (загроза – 24 Канал) також стала більш міжнародною, коли експортувала конфлікт до Азії й залучила до нього Північну Корею. І вона стала гібридною та просочилася у всі сфери конфлікту, а члени Європейського Союзу зазнали різних нападів", – зазначив міністр закордонних справ Франції.

Він наголосив, що у такій ситуації пріоритети Франції очевидні: підтримувати Україну, забезпечити їй сильну позицію для початку переговорів з агресором, а також "переконатись, що війна не повернеться на європейський континент".

"Це означає, що від нашого імені, від імені інших європейців, ми повинні активізувати наші зусилля, щоб стримати загрозу з боку Росії, яка просувається на Захід. Ми працюємо разом, щоб допомогти Україні протистояти російському агресорові. І ми погоджуємося, що рішення про закінчення цього конфлікту не може бути знайдено без українців", – сказав французький міністр.

Він підкреслив, що також неможлива жодна дискусія про європейську безпеку без участі європейців, а вихід з цієї кризи не може бути знайдений, якщо рішення про закінчення війни буде не на користь України.