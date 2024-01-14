06:58, 14 января

В России могут готовить новые десантно-штурмовые бригады в составе общевойсковой армии. Ожидается, что они будут действовать как специализированные подразделения по десантированию и разведке в тылу украинских линий обороны.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что это не новая концепция для окупантов. Подобные подразделения также действовали в советское время во время боевых действий в Афганистане.

Эксперты считают, что эти специализированные десантно-штурмовые бригады будут использоваться как еще одно средство для проведения изнурительных фронтовых атак под руководством пехоты на украинские укрепленные позиции в краткосрочной перспективе.