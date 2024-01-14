Про все, що відбувалося в Україні на фронті та в тилу, а також про важливі події на міжнародній політичній арені – у матеріалі 24 Каналу.
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Для чого окупанти готують нові десантно-штурмові бригади
У Росії можуть готувати нові десантно-штурмові бригади у складі загальновійськової армії. Очікується, що вони будуть діяти як спеціалізовані підрозділи для десантування і розвідки в тилу українських ліній оборони.
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що це не нова концепція для окупантів. Схожі підрозділи також діяли за радянських часів під час бойових дій в Афганістані.
Експерти вважають, що ці спеціалізовані десантно-штурмові бригади використовуватимуться як ще один засіб для проведення виснажливих фронтових атак під керівництвом піхоти на українські укріплені позиції в короткостроковій перспективі.
В Україні була повітряна тривога
У більшій частині України оголосили тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. О 06:51 прозвучав відбій.
З якими державами Україна підпише наступні історичні безпекові угоди
Україна та Велика Британія під час візиту Ріші Сунака до Києва підписали історичну безпекову угоду. Водночас це – далеко не фінал.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що Україна може підписати угоди з 30 країнами, які підтримали декларацію лідерів G7, що була озвучена під час Вільнюського саміту НАТО. В цьому пулі партнерів є країни G7.
Швеція будує нові субмарини, щоб стримувати Росію
Росія планує наростити кількість підводних човнів. Відповідно до звіту, який має Швеція, вже до 2030 року країна-терористка збирається збільшити свій флот до 30 одиниць.
У відповідь Швеція збирається посилити свою військову присутність в акваторії Балтійського моря. Наразі у флоті країни наявні чотири субмарини. Аби перезавантажити його, Швеція планує залучити два нові підводні човни.
Остін досі перебуває у лікарні
Глава Пентагону Ллойд Остін досі перебуває у лікарні і коли його випишуть – невідомо. Декілька днів Остін приховував госпіталізацію, і це викликало дуже неоднозначну реакцію. Зокрема, Джо Байден вважає вчинок очільника Пентагона помилкою.