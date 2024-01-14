06:58, 14 січня

У Росії можуть готувати нові десантно-штурмові бригади у складі загальновійськової армії. Очікується, що вони будуть діяти як спеціалізовані підрозділи для десантування і розвідки в тилу українських ліній оборони.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що це не нова концепція для окупантів. Схожі підрозділи також діяли за радянських часів під час бойових дій в Афганістані.

Експерти вважають, що ці спеціалізовані десантно-штурмові бригади використовуватимуться як ще один засіб для проведення виснажливих фронтових атак під керівництвом піхоти на українські укріплені позиції в короткостроковій перспективі.