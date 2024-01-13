Яка ситуація в Україні та полі бою та в дипломатії, які новини про допомогу партнерів – читайте у тексті 24 Каналу.
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Росія не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ активно протистоять ворогу. Зокрема, наші військові потужно нищать техніку та особовий склад окупантів.
Яка ситуація в Україні та полі бою та в дипломатії, які новини про допомогу партнерів – читайте у тексті 24 Каналу.
Дивіться також Британія та Україна підписали договір про гарантії безпеки: хронологія 688 дня війни