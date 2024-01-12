03:41, 12 січня

Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів 24 Каналу, що окупанти особливо посилили тиск на населення ТОТ з перших днів 2024 року. На території Запорізької області відкрили нові підрозділи так званих "військкоматів".

Російські загарбники намагаються мобілізувати якнайбільше місцевих жителів до своєї армії. За відмову стати на військовий облік погрожують великими штрафами.