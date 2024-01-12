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Важливо Або вийти всім, або загинути тут․ Полон, день 600․ Як захисники Маріуполя виходили з "Азовсталі"
Росіяни посилюють репресії на окупованих територіях
Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів 24 Каналу, що окупанти особливо посилили тиск на населення ТОТ з перших днів 2024 року. На території Запорізької області відкрили нові підрозділи так званих "військкоматів".
Російські загарбники намагаються мобілізувати якнайбільше місцевих жителів до своєї армії. За відмову стати на військовий облік погрожують великими штрафами.
ЦПД відреагував на статтю NYT щодо нібито звіту Пентагону
Центр протидії дезінформації відреагував на статтю The New York Times "Військова допомога США Україні погано відстежувалась, йдеться у звіті Пентагону".
У ЦПД наголосили, що звіт Пентагону не був направлений на перевірку того, чи за призначенням Україна використовувала отримане від США озброєння. Його мета – перевірка процедур Пентагону щодо контролю за використанням зброї.
У звіті не міститься жодних фактів того, що будь-яка американська зброя могла бути використана не за призначенням,
– підкреслили в Центрі протидії дезінформації.
Фіцо заявив про "гарантій безпеки" для Росії
Словацький прем'єр Роберт Фіцо заговорив про те, що Росії потрібні "гарантії безпеки" та спробував виправдати повномасштабне вторгнення. На такі абсурдні заяви відреагував посол України в Словаччині. Підкреслив, що Київ не провокував Москву жодним чином.
Мирослав Кастран наголосив, що роздуми словацького прем'єра хибні.
Росія – це безумовний агресор, якого необхідно спільними зусиллями зупинити й притягти до відповідальності. А Україна – жертва російської агресії,
– підкреслив посол.
У Зеленського відповіли на закиди росіян щодо Джонсона
Кремль заявив, що Борис Джонсон нібито на початку повномасштабної війни наклав "вето" на "мирну угоду" між Києвом та Москвою.
Радник керівника ОП наголосив, що заяви окупантів – це виключно класична російська брехня. Подоляк наголосив, що нічого подібного і близько не було. НАТО тут ні до чого. Росіяни прийшли знищити суверенність, державність України.