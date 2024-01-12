03:41, 12 января

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал 24 Каналу, что оккупанты особенно усилили давление на население ВОТ с первых дней 2024 года. На территории Запорожской области открыли новые подразделения так называемых "военкоматов".

Российские захватчики пытаются мобилизовать больше местных жителей в свою армию. За отказ встать на воинский учет угрожают крупными штрафами.