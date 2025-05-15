А также отмечают, что летнее вражеское наступление уже началось. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя ОТГ "Харьков" Павла Шамшина в эфире телемарафона.

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Какая ситуация на фронте

По словам Шамшина, россияне накапливают свои силы и летняя наступательная кампания фактически уже началась. Военный также ответил на вопрос, изменилась ли как-то ситуация на фронте в связи с разговорами о 30-дневном перемирии и переговорах в Стамбуле.

Я бы не стал погружаться в то, что говорят на той стороне. Когда мы имеем дело с россиянами, надо понимать несколько вещей. Россияне в публичном пространстве всегда врут. Если не врут – то манипулируют. Если не манипулируют – то собираются врать. Мы должны воспринимать все их заявления именно так,

– объясняет представитель ОТГ "Харьков".

Он добавляет, что разговоры об участии в переговорах лишь имитируют готовность россиян к ним. А также отмечает, что делегация, которую Москва отправила в Стамбул – это "ноунеймы" и относиться серьезно к этому не стоит.

Шамшин считает, что лучше не рассчитывать на перемирие в ближайшее время и отмечает, что во время "пасхального перемирия" или перемирия на так называемый "день победы" не было затишья, а наоборот наблюдалось усиление штурмовых действий.

По словам военного, такая ситуация есть и сейчас, поэтому не стоит питать иллюзий относительно мира с россиянами.

К слову, ранее в Институте изучения войны сообщили, что Россия хочет использовать новую тактику наступления летом и осенью. В частности, там стремятся интегрировать использование мотоциклов в наступательные операции.