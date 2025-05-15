Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сводку Генштаба.

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Какова ситуация на фронте на вечер 14 мая

На Харьковском направлении россияне трижды проводили наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении пытались идти вперед в направлении Глушковки, но украинские защитники остановили атаку.

На Лиманском направлении захватчики 21 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новая Кругляковка, Лозовая, Новоегоровка, Грековка, Колодязи, Ямполовка, Редкодуб и в направлении Григорьевки. Два боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении ВСУ отбили четыре атаки оккупационных войск вблизи Верхнекаменского и Белогоровки, еще одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении враг 8 раз атаковал позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Часов Яр, Григорьевка, Белая Гора и Курдюмовка. Идет еще один бой.

На Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк, Крымское и Дилиевка враг штурмовал 19 раз. Все атаки были отбиты.

На Покровском направлении противник пытался продвигаться в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Котляровка и Андреевка. Наши защитники остановили 46 штурмовых действий противника, еще 5 боестолкновений продолжаются.

14 мая на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 324 оккупанты, из них 159 – безвозвратно. Также уничтожен танк, четыре автомобиля, четыре мотоцикла, 12 БПЛА, пункт управления БПЛА, пять антенн БПЛА и станция наблюдения "Муром-М". К тому же поврежден танк россиян,

– привели данные в Генштабе.

На Новопавловском направлении враг 20 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Богатырь, Новополь, Бурлацкое и Вольное Поле. Продолжаются 5 боестолкновений.

На Гуляйпольском направлении наступательных действий россиян не было.

На Ореховском направлении бойцы отбили 3 штурма в районе Степного. Враг нанес авиаудары по Степногорску и Каменскому.

На Приднепровском направлении наши защитники остановили одну попытку приблизиться к позициям.

На Курском направлении с начала суток произошло 8 боев, один из которых продолжается. Враг нанес 6 авиационных ударов, сбросив 6 управляемых бомб, и совершил 188 артиллерийских обстрелов.