Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зведення Генштабу.

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Яка ситуація на фронті на вечір 14 травня

На Харківському напрямку росіяни тричі проводили наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам'янка.

На Куп'янському напрямку намагалися йти вперед в напрямку Глушківки, та українські захисники зупинили атаку.

На Лиманському напрямку загарбники 21 раз атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Нова Кругляківка, Лозова, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка, Рідкодуб та в напрямку Григорівки. Два боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку ЗСУ відбили чотири атаки окупаційних військ поблизу Верхньокам'янського та Білогорівки, ще одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку ворог 8 разів атакував позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Часів Яр, Григорівка, Біла Гора та Курдюмівка. Точиться ще один бій.

На Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк, Кримське та Диліївка ворог штурмував 19 разів. Усі атаки були відбиті.

На Покровському напрямку противник намагався просуватись у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка та Андріївка. Наші захисники зупинили 46 штурмових дій противника, ще 5 боєзіткнень тривають.

14 травня на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 324 окупанти, з них 159 – безповоротно. Також знищено танк, чотири автомобілі, чотири мотоцикли, 12 БпЛА, пункт управління БпЛА, п'ять антен БпЛА та станцію спостереження "Муром-М". До того ж пошкоджено танк росіян,

– навели дані в Генштабі.

На Новопавлівському напрямку ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Багатир, Новопіль, Бурлацьке та Вільне Поле. Тривають 5 боєзіткнень.

На Гуляйпільському напрямку наступальних дій росіян не було.

На Оріхівському напрямку бійці відбили 3 штурми в районі Степового. Ворог завдав авіаударів по Степногірську та Кам'янському.

На Придніпровському напрямку наші оборонці зупинили одну спробу наблизитися до позицій.

На Курському напрямку з початку доби відбулося 8 боїв, один з яких триває. Ворог завдав 6 авіаційних ударів, скинувши 6 керованих бомб, та здійснив 188 артилерійських обстрілів.