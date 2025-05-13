Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що інтенсивність боїв на фронті зараз перебуває на середньому рівні. Однак при цьому викликає занепокоєння певні дії ворога на окремому напрямку.

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Це не виглядає як рух до перемир'я

Нарожний зазначив, що ворог фокусує свої атаки на одній найбільш гарячій ділянці фронту – Покровськ та Торецьк.

Все це зовсім не виглядає як навіть натяк на примирення чи на те, що росіяни готуються на якійсь точці зупинитися,

– наголосив військовий експерт.

Навпаки, на його думку, складається враження, що ворог зараз перебуває в розпалі операції зі спроби захопити Слов'янсько-Краматорську агломерацію. А це щонайменше три великих міста – Слов'янськ, Краматорськ і Костянтинівка. І зупинятися він не планує.

Якщо окупанти в цій ситуації, зупиняться, вона для них буде дуже незручною. У них довга та ламана лінія фронту, тому з великою ймовірністю вони будуть йти далі, і на перемир'я зараз немає навіть натяку,

– підкреслив він.

Противник також посилює штурми на Новопавлівському напрямку, де він має ключову мету – вийти на кордон трьох областей і дійти до адміністративних кордонів Дніпропетровської.

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Ймовірність того, що росіяни оберуть такий сценарій, за словами військового експерта, є низькою. Проте вона все одно залишається.

Питання у тому, де вони сфокусують свої зусилля. Якщо на цьому напрямку, то дійти вони зможуть. Однак наразі виглядає так, що набагато гарячіша ділянка фронту – це Покровськ та Торецьк,

– зазначив Павло Нарожний.

Він додав, що для ворога вихід на Новопавлівку – стик із трьох областей, має більшою мірою психологічний і пропагандистський характер. Мовляв, вони зайшли до Дніпропетровської області і там "закріпилися". Тому мета цих рухів – інформаційний розголос.

До слова, окупанти продовжують вести активні дії в Донецькій області. Впродовж кількох місяців вони намагаються захопити Покровськ, наразі здійснюють спроби охопити місто одночасно із заходу та сходу. Нещодавно противник просунувся у районі Водяного Другого – на північний схід від Покровська. А також рухався біля Срібного – на південний захід від міста і неподалік від адмінкордону з Дніпропетровською областю.