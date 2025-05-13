Нордические страны сегодня сталкиваются с двумя чрезвычайно глубокими вызовами безопасности. С одной стороны, Россия наращивает свою военную мощь, постепенно расширяя военные базы возле границ Финляндии, а с другой – в спину бьет американская администрация, которая подрывает доверие к НАТО и выражает территориальные претензии на территории Датского королевства.

Зажатые между двух огней, нордические страны вынуждены улучшать собственные оборонительные способности и создавать внутренние военные альянсы, способные противостоять современным вызовам.

24 Канал рассказывает, в чем заключается идея паннордической армии, имеют ли эти страны достаточно ресурсов, чтобы справиться самостоятельно, и как Украина могла бы дополнить архитектуру безопасности северо-восточного фланга Европы.

Нордические страны объединяют усилия для сдерживания России

Многим странам на востоке Европы стало понятно, что мирные и спокойные времена, когда можно было сосредоточиться только на собственном благосостоянии, закончились, когда в Киеве прозвучала первая воздушная тревога 24 февраля 2022 года. Пришло время для усиления собственной милитаризации, ведь Россия продолжает наращивать свою военную машину, даже несмотря на тяжелые потери на украинских фронтах.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину некогда нейтральные Швеция и Финляндия вступили в НАТО, и сначала это даже казалось хорошей инвестицией в безопасность. Обе страны сами по себе имели достаточно высокие расходы на оборону, а в составе Альянса могли также получить поддержку в виде защиты Соединенных Штатов, которые, согласно замыслу, должны были бы прийти на помощь в том случае, если экспансионистские намерения России распространятся за пределы Украины.



Руководители МИД Швеции и Финляндии на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом после подписания протоколов о вступлении своих стран в НАТО, 5 июля 2022 года

Проблемы появились с приходом в Овальный кабинет Дональда Трампа в 2024 году. Трамп имеет глубокую антипатию к НАТО, считает, что европейцы вводят в заблуждение США и поддерживают безопасность своего континента за счет американских налогоплательщиков.

В то же время сразу с приходом к власти Трамп начал выдвигать территориальные претензии к своим союзникам. Европа была шокирована намерениями Трампа "купить", а фактически аннексировать Гренландию, и начала постепенно осознавать, что полагаться исключительно на американскую силу больше нет никакого смысла.

И пока западная часть Европейского континента занята разработкой потенциальных планов и призывами к действиям, нордические страны, которые испытывают непосредственную опасность со стороны России чисто из-за территориальной близости и общей границы, вынуждены в ускоренном темпе заниматься усилением собственной обороноспособности.

С осознанием, что ни одна из этих стран не может противодействовать России собственными силами, появилась идея создания так называемой "паннордической армии", когда каждая страна региона объединяет усилия, чтобы заполнить пробелы друг друга в различных областях безопасности.



По предварительным подсчетам, страны Северной Европы имеют совокупную экономику, примерно такую же, как у России, и в случае чего смогут успешно противодействовать любым вражеским намерениям Кремля.

К примеру, Швеция имеет развитый ВПК , способный разрабатывать современные боевые танки, подводные лодки и гиперзвуковые истребители.

, способный разрабатывать современные боевые танки, подводные лодки и гиперзвуковые истребители. Норвегия обладает мощными возможностями вести разведку на море и имеет опыт ведения боевых действий в Арктике.

Финляндия имеет одну из крупнейших и боеспособных армий по численности солдат и артиллерийских установок.

В то же время силы специальных операций Дании имеют реальный боевой опыт, полученный от участия в военных операциях в Афганистане и Ираке.

Смотрите видео WSJ о военной подготовке шведов:

Единственная нордическая страна, совсем слабая с точки зрения военной подготовки, – это Исландия, которая не имеет ни армии, ни военно-промышленного комплекса. Впрочем, в случае реальной войны территория страны может быть использована для размещения учебных баз, развертывания военно-морских сил и служить перевалочным пунктом, если боевые действия развернутся в Арктике.



Транспортировка военного оборудования на севере Норвегии в связи с учениями Nordic Response / Фото Forsvaret

Северная Европа создает собственные оборонные союзы

Первые реальные шаги к объединению оборонных усилий нордических стран были сделаны еще в 2009 году, по созданию NORDEFCO – программы по кооперации и укреплению военных возможностей стран-участниц и поиска эффективных решений в области обороны.

Уже с началом полномасштабного вторжения России, когда ситуация в регионе существенно обострилась, руководители генеральных штабов стран Северной Европы в сентябре 2024 года подписали совместную концепцию в рамках NORDEFCO, которая позволяет синхронизировать оборонные планы и способствует углублению военного сотрудничества, например совместные военные учения, создание и развитие специальных образовательных учреждений и проведение совместных операций.



Начальники Генеральных штабов стран Северной Европы на подписании соглашения о совместной оборонной концепции для региона / Фото Датского оборонного командования

На сегодня NORDEFCO не является полноценным оборонным союзом, а скорее программой развития и сотрудничества в военной сфере между странами Северной Европы. Если сравнивать с военными альянсами вроде НАТО или ANZUS, участие в этой организации даже номинально не обязывает государства-участники к коллективной защите тех государств, подвергшихся нападению.



NORDEFCO – это скорее платформа для сотрудничества, где каждая страна на национальном уровне свободна выбирать, участвовать или не участвовать в тех или иных проектах.

Долгое время деятельность объединения была осложнена тем, что Швеция и Финляндия не были членами НАТО, что создавало дополнительную бюрократическую нагрузку и не позволяло в полной мере раскрыть потенциал организации. Однако уже по состоянию на 2024 год, когда эта проблема окончательно отпала, NORDEFCO вышла на новый уровень сотрудничества и представила усовершенствованное видение будущего взаимодействия – "Vision 2030". Обновленная программа включает восемь основных пунктов:

Стратегический диалог и консультации по текущим вопросам и ситуации с безопасностью, включая сотрудничество в сфере ситуационной осведомленности и управления эскалацией. Способность проводить и командовать совместными операциями путем совместного планирования операций, что дополняет национальное и союзное планирование. Поддержка принимающей страны и логистическая поддержка для обеспечения совместных операций и содействия военной поддержке и подкреплению союзников. Военная мобильность к, между и через северные страны путем обеспечения минимальных ограничений на передвижение. Возможности, основаны на стратегических и операционных потребностях, в соответствии с процедурами НАТО и перспектив, связанных с инструментами и инициативами ЕС. Сотрудничество в сфере оборонного материального обеспечения для повышения взаимозаменяемости, включая совместные закупки, на основе развития возможностей и требований, в соответствии с процессами НАТО, операционных потребностей NORDEFCO и возможностей, связанных с инструментами и инициативами ЕС. Военная безопасность поставок для повышения устойчивости, например, путем укрепления северной оборонной промышленной базы. Целостная оборона для обеспечения полной поддержки оборонной отрасли всеми секторами общества во всех сценариях угроз.



Норвежские истребители F-35 участвуют в учениях со странами-союзниками / Фото Корнелиуса Поппе / NTB / Associated Press

Интересно, что в программу "Vision 2030" нордические страны заложили отдельным пунктом взаимодействие с альянсом НАТО и инициативами Евросоюза, некоторые из которых также имеют целью усилить обороноспособность объединения. Очень вероятно, что со временем NORDEFCO может быть расширен на соседние страны, учитывая будущие вызовы безопасности.



Страны Балтии или Польша могут стать идеальным дополнением для организации и даже отдельно от НАТО обезопасить весь восточный фланг Альянса.

В то же время Украина в будущем могла бы также стать важным компонентом региональной безопасности в рамках проекта. Опыт Вооруженных Сил и развитый украинский ВПК могут стать ключевыми элементами в подготовке нордических стран к вероятному конфликту с Россией. Правительства этих государств осознают важность Украины для собственной безопасности и уже сейчас обеспечивают большие объемы поддержки нашему государству в войне против России.

Нордические страны активно инвестируют в украинскую оборону

Нордические страны, такие как Финляндия, Дания, Норвегия и Швеция, предоставляют Украине значительную военную помощь, включая танки, самолеты, системы ПВО и боеприпасы. К примеру, Финляндия объявила о программе поддержки Украины на 660 миллионов евро в марте 2025 года, а Швеция предоставила самый большой пакет на 1,1 миллиарда евро в январе 2025 года.

В то же время Норвегия через программу Nansen выделила 50 млрд евро на 2025 год, часть из которых направила на поддержку Украины.

Что известно о Nansen

Это норвежская инициатива по поддержке Украины, запущена в 2023 году. Программа включает гуманитарную помощь, поддержку гражданской инфраструктуры, военную поддержку и усилия по восстановлению Украины после войны.



Назван проект в честь Фритьофа Нансена – норвежского гуманитарного деятеля и лауреата Нобелевской премии мира 1922 года. Нансен был ключевой фигурой в оказании гуманитарной поддержки Украине во время голода 1921 – 1923 годов, а его помощь в конце концов охватила более 90 тысяч украинских жителей.

Дания еще в 2023 году приняла решение передать Украине фактически всю свою артиллерию, и несмотря на то, что количество стволов было не таким уж и большим (на тот момент только 19 САУ "Caesar"), тот факт, что каждая нордическая страна, кроме Исландии, предоставила Украине военную помощь на сумму более 1 миллиарда долларов, демонстрирует, что поддержка Украины является важным элементом в стратегии этих государств по укреплению собственной безопасности.

Стоит заметить, что, несмотря на отсутствие в Исландии военного потенциала, который мог бы помочь Украине в противостоянии с Россией, страна участвует в гуманитарных программах, таких как разминирование освобожденных украинских территорий.



Ресурсы, привлеченные Украиной от партнеров для поддержки Сил обороны / Инфографика Минобороны Украины

Что же касается NORDEFCO, Украина сегодня не имеет прямого взаимодействия с этой организацией. В частности, Украина пока не является членом НАТО или Европейского Союза, поэтому даже сложные бюрократические процессы могут свести на нет все усилия в этом направлении.



Впрочем, тему Украины постоянно поднимают на внутренних встречах государств-членов NORDEFCO, а уже налаженное взаимодействие внутри организации позволяет оперативно принимать решения и координировать усилия для помощи Украине.

В то же время, даже за пределами NORDEFCO, каждая нордическая страна в 2024 году подписала с Украиной собственные договоры о долгосрочном военном сотрудничестве. Речь идет не только о пакетах военной помощи и финансировании украинского ВПК. Эти соглашения также обеспечивают политическую поддержку Украины, в частности дальнейшей интеграции нашего государства в НАТО.

Россия накапливает силы вблизи границ нордических стран

Война России против Украины, на первый взгляд, истощает военный потенциал Москвы в бесконечных "мясных штурмах". Ресурсы России сжигаются в войне, а санкционное давление на агрессора с каждым годом только растет. Впрочем, длительная война также способствует развитию российского ВПК, часто за счет других отраслей экономики и благосостояния самих россиян. Россия ежегодно бьет рекорды по финансированию своей военной машины и постепенно разрабатывает планы будущей агрессии, уже против европейских стран.

Финляндия сегодня фиксирует увеличение присутствия российских войск вдоль своей границы. Россияне строят целые военные городки, стягивают технику и средства ПВО к границе. Западные разведки фиксируют расширение уже имеющихся российских военных баз, например, в районе Петрозаводска, который расположен примерно в 160 километрах от финской границы.



Это включает строительство новых штаб-квартир, которые могут управлять десятками тысяч войск, а также расширение имеющихся бригад до полноценных дивизий, что увеличивает общее количество войск.



Российские военные базы вдоль границы Финляндии и восточного фланга НАТО / Источник The Wall Street Journal

Финляндия активно реагирует на эти изменения, усиливая свою оборону. В частности, страна строит 200-километровую ограду с колючей проволокой вдоль границы, а также ограничила пересечение границы для россиян в ключевых пунктах пропуска. Финское правительство обвиняет Москву в гибридных операциях, в частности в использовании нелегальных мигрантов для дестабилизации ситуации внутри Финляндии.

По предварительным оценкам, Кремль может прибегнуть к прямой агрессии против Финляндии или других стран-членов НАТО уже к 2030 году. Но сама действенность Альянса с приходом администрации Дональда Трампа вызывает все больше вопросов.

Именно поэтому создание региональных союзов сегодня является гораздо более действенной гарантией безопасности для стран на севере и востоке европейского континента. Надеяться исключительно на защиту со стороны Соединенных Штатов сегодня очень рискованно.

При этом Финляндия уже имеет горький опыт партнерства с Соединенными Штатами, управляемыми изоляционистами. Когда в 1939 году Советский Союз напал на Финляндию, страна пыталась заручиться поддержкой США для защиты от агрессии. Финны пытались получить кредит или закупить военное оборудование, но большинство запросов были отклонены тогдашней американской администрацией под руководством Франклина Рузвельта.



В конце концов, в январе 1940 года США все же продали Финляндии 10 тысяч винтовок и передали 44 истребителя "Brewster F2A Buffalo", но они прибыли слишком поздно и не были использованы в боевых действиях.

Администрация Дональда Трампа также подрывает боеспособность НАТО, по крайней мере вербально добавляя сомнений в способности Альянса противостоять реальным угрозам. Конечно, вряд ли НАТО развалится, как того так горячо желают в Кремле, но проекты, подобные NORDEFCO, позволят выдержать первый удар, если россияне все же решатся на прямое столкновение со странами НАТО.

Пока политическое руководство альянса будет заниматься проведением встреч и консультаций и пытаться убедить США присоединиться к защите Европы, нордические страны смогут самостоятельно, с помощью координации сил внутри NORDEFCO или других структур безопасности, сдержать и дать отпор очередной российской агрессии против стран свободного мира.