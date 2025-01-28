Всего за минувшие сутки на фронте произошло 159 боестолкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Более тысячи ликвидированных захватчиков и десятки единиц техники: потери врага на 28 января

Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска.

Россияне наступают возле Волчанска: какая ситуация на карте

На Купянском направлении произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия россиян неподалеку Песчаного, Кутьковки, Петропавловки и Лозовой.

На Лиманском направлении российская армия атаковала десять раз и пыталась вклиниться в украинскую оборону вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Макеевка, Терны, Зеленая Долина, Ямполовка, Заречное и Колодязи.

На Северском направлении наши воины успешно отбили одну российскую атаку в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты семь раз атаковали в районах Часового Яра, Ступочек, Предтечиного и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Торецка, Крымского, Дилиевки и Щербиновки.

Оккупанты атакуют вблизи Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении Силы обороны остановили 85 штурмовых действий россиян в сторону населенных пунктов Водяное Второе, Зеленое Поле, Елизаветовка, Миролюбовка, Сухой Яр, Зеленое, Котлино, Удачное, Надеждинка, Котляровка, Успеновка, Преображенка, Богдановка, Барановка, Луч, Покровск, Новоандреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и Янтарное.

Враг штурмует Покровск: ситуация на карте

На Новопавловском направлении российская армия совершила восемь атак в районах населенных пунктов Новоселка, Константинополь, Раздольное и Большая Новоселка.

На Ореховском направлении оккупационные войска дважды штурмовали позиции Сил обороны в районе Новоданиловки и в направлении Орехова.

На Приднепровском направлении украинские войска успешно отбили три российских наступления.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки россияне не проводили активных действий.

На Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования наступательных группировок врага.

В Курской области российская армия нанесла 24 авиаудара, сбросив при этом 30 КАБ и осуществив 302 обстрела, в том числе три из РСЗО. Украинским защитникам удалось отбить 13 вражеских штурмов.