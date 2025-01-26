Вчера враг нанес 65 авиаударов и сбросил 113 управляемых авиабомб. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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Какая ситуация на линии соприкосновения

На Купянском направлении захватчики атаковали 9 раз. Силы обороны отражали штурмовые действия врага неподалеку Петропавловки, Песчаного, Глушковки и Лозовой.

Какова ситуация неподалеку Купянска: смотрите на карте

На Лиманском направлении зафиксировано 26 атак россиян. Они пытались вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Твердохлебово, Новосергиевка, Шийковка, Новая Кругляковка, Дружелюбовка, Грековка, Первомайское, Копанки и в направлениях Новолюбовки, Макеевки, Зеленой Долины и Торского.

На Северском направлении оккупанты проводили 1 атаку в районе Верхнекаменки.

На Краматорском направлении захватчики 33 раза атаковали в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Новомарково, Часов Яр, Ступочки, Предтечино и Белая Гора.

Что происходит возле Часового Яра: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 10 атак в районе населенного пункта Торецк.

Ситуация на фронте возле Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении украинские военные остановили 52 штурма агрессора в сторону населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Зеленое, Удачное, Новоалександровка, Котлиное, Богдановка, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы, Константинопольское и в направлениях Покровска, Возрождение и Успеновка.

Какая ситуация возле Покровска: смотрите на карте

На Новопавловском направлении защитники отбили 9 российских атак. Активнее всего захватчики пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоселка, Новодаровка, Константинополь и Большая Новоселка.

Россияне пытались продвинуться в районе Новоселки: смотрите на карте

Силы обороны прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории, успешно отбили 2 штурма врага на Приднепровском направлении.

На Ореховском, Гуляйпольском и Харьковском направлениях за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За предыдущие сутки российские россияне нанесли 33 авиационные удары, сбросили 57 КАБ, осуществили 292 артиллерийских обстрела. Украинские защитники отбили 16 штурмовых действий агрессора.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.