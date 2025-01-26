Вчора ворог завдав 65 авіаударів та скинув 113 керованих авіабомб. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Яка ситуація на лінії зіткнення

На Куп’янському напрямку загарбники атакували 9 разів. Сили оборони відбивали штурмові дії ворога неподалік Петропавлівки, Піщаного, Глушківки та Лозової.

Яка ситуація неподалік Куп'янська: дивіться на карті

На Лиманському напрямку зафіксовано 26 атак росіян. Вони намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Твердохлібове, Новосергіївка, Шийківка, Нова Кругляківка, Дружелюбівка, Греківка, Першотравневе, Копанки та в напрямках Новолюбівки, Макіївки, Зеленої Долини та Торського.

На Сіверському напрямку окупанти проводили 1 атаку в районі Верхньокам’янки.

На Краматорському напрямку загарбники 33 рази атакували у районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Новомаркове, Часів Яр, Ступочки, Предтечине та Біла Гора.

Що відбувається біля Часового Яру: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив 10 атак в районі населеного пункту Торецьк.

Ситуація на фронті біля Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку українські військові зупинили 52 штурми агресора у бік населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Зелене, Удачне, Новоолександрівка, Котлине, Богданівка, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли, Костянтинопільське та в напрямках Покровська, Відродження та Успенівки.

Яка ситуація біля Покровська: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку захисники відбили 9 російських атак. Найактивніше загарбники намагалися просунутися в районах населених пунктів Новосілка, Новодарівка, Костянтинопіль та Велика Новосілка.

Росіяни намагалися просунутися в районі Новосілки: дивіться на карті

Сили оборони докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території, успішно відбили 2 штурми ворога на Придніпровському напрямку.

На Оріхівському, Гуляйпільському та Харківському напрямках минулої доби противник наступальних дій не проводив.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. За попередню добу російські росіяни завдали 33 авіаційні удари, скинули 57 КАБ, здійснили 292 артилерійських обстріли. Українські захисники відбили 16 штурмових дій агресора.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.