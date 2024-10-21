Главнокомандующий вооруженными силами США в Европе, генерал Кристофер Каволи заявил в интервью Der Spiegel, что НАТО должно быть готовым. Также Североатлантический альянс нуждается в вооруженных силах, которые смогут этому противостоять.

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Что говорит Каволи о войне

В конце войны в Украине, как бы это ни выглядело, российская армия будет сильнее, чем сегодня. Эти силы будут на границе нашего Альянса. Ими командуют те же люди, которые уже воспринимают нас как врагов и потом будут очень злиться на то, как прошла война,

– заявил Каволи.

По его словам, ЕС будет иметь соперника с реальными навыками, массовостью и четким намерением.

"Вот почему мы должны быть готовы и нуждаемся в вооруженных силах, которые смогут этому противостоять", – сказал Каволи.

Он добавил, что Россия сейчас является постоянной угрозой для НАТО и безопасности во всей Европе, потому что Москва все больше играет с Китаем и Северной Кореей. Это делает ее глобальной проблемой, совершенно новой динамикой.

Кристофер Каволи заверил, что угроза сейчас очень серьезная. Он говорит, что:

лучше описать, насколько это остро в отношении НАТО;

Альянс должен иметь больше возможностей, чем противник.

"Поэтому мы должны быстро выполнять требования, которые вытекают из планов обороны. Когда я говорю быстро, я имею в виду, что мы должны быть быстрее россиян. Только так мы можем их сдержать", – объяснил командующий.