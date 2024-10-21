Головнокомандувач збройними силами США в Європі, генерал Крістофер Каволі заявив в інтерв'ю Der Spiegel, що НАТО має бути готовим. Також Північноатлантичний альянс потребує збройних сил, які зможуть цьому протистояти.

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Що каже Каволі про війну

Наприкінці війни в Україні, як би це не виглядало, російська армія буде сильнішою, ніж сьогодні. Ці сили будуть на кордоні нашого Альянсу. Ними командують ті самі люди, які вже сприймають нас як ворогів і потім будуть дуже злитися на те, як пройшла війна,

– заявив Каволі.

За його словами, ЄС матиме суперника з реальними навичками, масовістю та чітким наміром.

"Ось чому ми маємо бути готові та потребуємо збройних сил, які зможуть цьому протистояти", – сказав Каволі.

Він додав, що Росія наразі є постійною загрозою для НАТО та безпеки в усій Європі, тому що Москва все більше грає з Китаєм і Північною Кореєю. Це робить її глобальною проблемою, абсолютно новою динамікою.

Крістофер Каволі запевнив, що загроза наразі дуже серйозна. Він каже, що:

краще описати, наскільки це гостро щодо НАТО;

Альянс має мати більше можливостей, ніж супротивник.

"Тому ми маємо швидко виконувати вимоги, які випливають із планів оборони. Коли я кажу швидко, я маю на увазі, що ми повинні бути швидшими за росіян. Тільки так ми можемо їх стримати", – пояснив командувач.