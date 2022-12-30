Майор Армии США в отставке и исследователь методов ведения войны в городах Джон Спенсер не считает, что российско-украинская война затянется на годы. Соответственно, он не согласен с такими прогнозами.

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На сколько может затянуться война России против Украины

Первоначальная стратегия Путина заключалась в скорейшей оккупации Киева, но она провалилась. Спенсер отметил, что диктатор действительно не отказывается от своих намерений. Он хочет захватить больше территорий, вбить клин между Киевом и западными союзниками и даже уничтожает украинскую инфраструктуру, чтобы заморозить украинцев. Но его способы не приносят желаемых результатов.

Российская армия в очень большой беде. Путин хочет замедлить войну. Ему нужно время, чтобы хотя бы подготовить тысячи людей, которых заставили идти на службу в армии. Пока я не вижу ни одного направления, на котором русская армия могла бы наступать. Единственная их цель – сохранить то, что они уже захватили. Но, думаю, и в этом они не добьются успеха,

– считает майор Спенсер.

Однако украинская армия существенно развилась. Он отметил, что она сейчас самая опытная в мире, ведь "научилась убивать россиян лучше, чем кто-либо".

Он считает, что война России против Украины должна "достичь кульминации" к лету 2023 года.

Я думаю, к следующему лету Украина покончит с российской армией, потому что у России нет возможности пополнять запасы, у нее нет союзников, а еще едва хватает живой силы. У Украины не закончатся пули и солдаты. У России нет миллиона солдат, которых можно бросить в бой. Для этого нужно, чтобы выживание России было под угрозой, чтобы это была битва за существование страны. А россияне уже показали, что они не верят, что это война за выживание. Именно поэтому больше мужчин сбежали из страны, чем мобилизовались.

– сказал он.

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