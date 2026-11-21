Об этом сообщает ISW.

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Какова ситуация на фронте?

В Харьковской области россияне планировали провести атаку вдоль линии Артильное-Вильгуватка и линии Волчанск-Белый Колодезь. Оккупанты хотели замкнуть окружение вблизи Приколотного. Однако украинская операция "Медвежья ловушка" помогла сорвать планы врага и освободить территорию к северу и северо-востоку от Великого Бурлука.

Украинское подразделение, действовавшее на этом направлении, 20 ноября сообщило, что в рамках операции освободили более 200 квадратных километров и 14 населенных пунктов к северу и северо-востоку от Великого Бурлука. Речь идет о: Комисарове, Широком, Черном, Нефедовке, Шевьяковке, Водяном, Довгеньке, Зарубинке, Устиновке, Ивашкино, Анискино, Вильхуватке, Довжанку и Чугуновке.

Российские войска продолжали наступательные операции к северу от Харькова 19 и 20 ноября, но не продвинулись вперед. Украинские силы продолжают контролировать восточную часть Купянска. Более года назад россияне утверждали, что полностью захватили город.

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Источники утверждали, что 20 ноября оккупанты продолжали ограниченные наступательные операции в направлении Боровой, однако ISW не зафиксировал доказательств продвижения.

В Донецкой области российские войска продолжали наступательные операции на Лиманском направлении 19–20 ноября, однако не продвинулись вперед. В то же время украинские войска контратаковали к востоку от Лимана.

Также не принесли результата и российские наступательные операции к востоку и северо-востоку от Славянска, а также в пределах и к западу от Константиновки. Зато Силы обороны недавно сумели продвинуться в южной части Доброполья и удерживают позиции к юго-западу от города.

В Днепропетровской области российские военные корреспонденты утверждают, что 20 ноября оккупанты продолжали ограниченные наступательные операции к северу и северо-востоку от Новопавловки, однако ISW не обнаружило доказательств этого. В то же время украинские военные контратаковали к югу от Новопавловки.

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Силы обороны недавно продвинулись к востоку от Александровки.

Российские войска продолжали наступательные операции на Гуляйпольском направлении и в западной части Запорожской области, однако не смогли продвинуться, поскольку украинские войска контратаковали в этом районе.

Источники обеих сторон не сообщали о наземной активности на Херсонском направлении 20 ноября.

Обзор фронта от ISW / Инфографика ISW

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Напомним, что спецпредставитель США Джаред Кушнер заявил, что украинская армия за годы полномасштабной войны существенно изменилась. По его словам, сегодня Украина имеет одну из лучших армий в мире.