Про це пише ISW.

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Яка ситуація на фронті?

У Харківській області росіяни планували атакувати вздовж лінії Артильне-Вільгуватка та лінії Вовчанськ-Білий Колодязь. Окупанти хотіли замкнути оточення поблизу Приколотного. Проте українська операція "Ведмежа пастка" допомогла зірвати плани ворога та звільнити територію на північ та північний схід від Великого Бурлука.

Український підрозділ, який діяв на цьому напрямку, 20 листопада повідомив, що в рамках операції звільнили 204 квадратні кілометри та 14 населених пунктів на північ та північний схід від Великого Бурлука. Йдеться про: Комісарове, Широке, Чорне, Нефедівку, Шев'яківку, Водяне, Довгеньке, Зарубинку, Устинівку, Івашкине, Анискине, Вільхуватку, Довжанку та Чугунівку.

Російські війська продовжували наступальні операції на північ від Харкова 19 та 20 листопада, але не просунулися вперед. Українські сили продовжують контролювати східну частину Куп'янська. Понад рік тому росіяни стверджували, що повністю захопили місто.

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Джерела стверджували, що 20 листопада окупанти продовжували обмежені наступальні операції на напрямку Борової, проте ISW не зафіксував доказів просування.

У Донецькій області російські війська продовжували наступальні операції на Лиманському напрямку 19-20 листопада, проте не просунулися вперед. Водночас українські війська контратакували на схід від Лимана.

Також не досягли результату й російські наступальні операції на схід та північний схід від Слов'янська, а також у межах та на захід від Костянтинівки. Натомість Сили оборони нещодавно зуміли просунутися в південній частині Добропілля та утримують позиції на південний захід від міста.

У Дніпропетровській області російські воєнкори стверджують, що 20 листопада окупанти продовжували обмежені наступальні операції на північ та північний схід від Новопавлівки, проте ISW не виявило доказів цьому. Водночас українські військові контратакували на південь від Новопавлівки.

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Сили оборони нещодавно просунулися на схід від Олександрівки.

Російські війська продовжували наступальні операції на Гуляйпольському напрямку та у західній частині Запорізької області, проте не зуміли просунутися, оскільки українські війська контратакували в цьому районі.

Джерела обох сторін не повідомляли про наземну активність на Херсонському напрямку 20 листопада.

Огляд фронту від ISW / Інфографіка ISW

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Нагадаємо, що спецпредставник США Джаред Кушнер заявив, що українське військо за роки повномасштабної війни суттєво змінилося. За його словами, сьогодні Україна має одну з найкращих армій у світі.