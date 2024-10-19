Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, заметив, что партнеры не предоставили вовремя достаточное количество сил и средств год назад. Сейчас важно наложение санкций на Россию, чтобы она разваливалась изнутри.

Смотрите также Позиция была четко высказана: что во Франции говорят о разрешении на удары Украины вглубь России

Как партнеры не дали Украине провести операцию в 2023 году

Валерий Залужный заявил, что в 2023 году партнеры Украины не предоставили вовремя достаточного количества оружия для успешного контрнаступления.

Полковник запаса ВСУ рассказал, что как раз тогда наша страна имела настоящий военный план. Военное командование Украины имели задачи и цели – выход на Азовское побережье, чтобы перерезать сухопутный коридор россиян.

Для достижения этой цели были рассчитаны силы и средства, которые партнеры не предоставили в достаточном количестве. Поэтому Украине и не удалось тогда реализовать план.

Если это план – должна быть цель. Как раз в 2023 году из-за недостаточного количества того, что партнеры должны были нам выделить, ведь все было согласовано, для этой цели, привело к тому, что ее реализовать не удалось,

– подчеркнул Свитан.

По его словам, в Украине из-за этого сейчас действительно может быть затяжная война еще на 3 – 4 года в таком режиме, как сейчас. За это время Россия начнет разрушаться изнутри, ведь уничтожить страну-агрессора можно только экономическим путем.

Такую возможность как раз таки имеют наши партнеры, поэтому Украина и просит их ввести серьезные санкции. Полковник запаса ВСУ отметил, что стоит снизить цены на нефть до 40 долларов.

Тогда ее производители будут добывать нефть с минимальными выручками и за несколько месяцев от российской экономики ничего не останется. Республики же страны-агрессора просто "разбегутся",

– добавил Свитан.