Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що партнери не надали вчасно достатню кількість сил та засобів рік тому. Зараз є важливим є накладення санкцій на Росію, щоб вона розвалювалась зсередини.

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Як партнери не дали Україні провести операцію у 2023 році

Валерій Залужний заявив, що у 2023 році партнери України не надали вчасно достатньої кількості зброї для успішного контрнаступу.

Полковник запасу ЗСУ розповів, що якраз тоді наша країна мала справжній військовий план. Військове командування України мали завдання та цілі – вихід на Азовське узбережжя, щоб перерізати сухопутний коридор росіян.

Для досягнення цієї цілі були розраховані сили та засоби, які партнери не надали в достатній кількості. Тому Україні й не вдалось тоді реалізувати план.

Якщо це план – повинна бути ціль. Якраз у 2023 році через недостатню кількість того, що партнери повинні були нам виділити, адже все було узгоджено, для цієї цілі, призвело до того, що її реалізувати не вдалось,

– підкреслив Світан.

За його словами, в Україні через це зараз справді може бути затяжна війна ще на 3 – 4 роки в такому режимі, як зараз. За цей час Росія розпочне руйнуватись зсередини, адже знищити країну-агресорку можна лише економічним шляхом.

Таку можливість якраз таки мають наші партнери, тому Україна і просить їх ввести серйозні санкції. Полковник запасу ЗСУ наголосив, що варто знизити ціни на нафту до 40 доларів.

Тоді її виробники будуть добувати нафту з мінімальними виторгами і за кілька місяців від російської економіки нічого не залишиться. Республіки ж країни-агресорки просто "розбіжаться",

– додав Світан.