Про це він заявив під час свого виступу на заході у Chatham House, інформує 24 Канал.

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"Колективний Захід не вірив в Україну"

Валерій Залужний вважає, що напередодні повномасштабного вторгнення "колективний Захід не вірив в Україну". Саме через це західна преса неправильно прогнозувала, що Україна проіснує 3 доби. Він додав, що прийшовши на допомогу, Захід продовжував боятися ядерної війни з Росією та ескалації.

Захід не забезпечив Україну необхідною кількістю зброї, тому ми не змогли досягти у 2023-му році якихось значущих успіхів у розгромі Росії. І відповідно, не змігши це зробити, увійшли у стан затяжної війни. І, до речі, на мою особисту думку, вихід із цієї вже затяжної війни здається досить сумнівним і майже неможливим,

— сказав Валерій Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ у відставці каже, що причиною війни в Україні є небажання колективного Заходу впливати на глобальну систему безпеки. На думку Залужного, у 2008 році Росія розпочала так зване розширення поясу власної безпеки, скориставшись слабкістю США. Наразі Путін продовжує лякати Захід ядерною зброєю, говорячи про червоні лінії та ядерну зброю.

"Але чи обмежиться ця війна саме апетитом Путіна Україною? На це повинні дати відповідь саме західні політики і сказати про це, мабуть, чесно і своїм виборцям", — наголосив Валерій Залужний.