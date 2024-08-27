Заместитель министра национальной обороны страны Цезарий Томчик во время Кампуса "Польша будущего" саркастически спросил, действительно ли Россия запускает в Польшу метеозонды, потому что ее интересует, какая у поляков погода.

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Что говорят в Польше о гибридной войне

Цезарий Томчик заявил, что Россия запускает метеозонды в его страну, чтобы вызвать:

дискуссии и разногласия в обществе,

недоверие граждан к собственным службам и государству.

Цезарий Томчик заметил, что гибридная война – это фактически все, что ниже уровня войны в классическом понимании.

То, с чем мы столкнулись сегодня в Польше – это де-факто гибридная война. И мы можем прямо сказать, что Польша сегодня находится в состоянии войны, но гибридной,

– отметил чиновник.

В этом контексте, кроме воздушных шаров из России, он вспомнил о ситуации на границе с Беларусью.

Кроме того, польский генерал Мечислав Ченюх акцентировал на том, что Польша должна осознавать – современные войны сначала ведутся путем средств массовой информации, денег, дипломатии, неправительственных организаций, дезинформации, а только в конце вмешиваются вооруженные силы.

Именно поэтому, по словам Ченюха, важно распознать, когда начинаются гибридные угрозы.

Обратите внимание! Во время самой массированной атаки по Украине "неизвестный объект" прилетел в Польшу. Однако не был уничтожен из-за "атмосферных условий".