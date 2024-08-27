Заступник міністра національної оборони країни Цезарій Томчик під час Кампусу "Польща майбутнього" саркастично запитав, чи справді Росія запускає в Польщу метеозонди, бо її цікавить, яка у поляків погода.

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Що кажуть в Польщі про гібридну війну

Цезарій Томчик заявив, що Росія запускає метеозонди в його країну, щоб викликати:

дискусії та розбіжності в суспільстві,

недовіру громадян до власних служб і держави.

Цезарій Томчик зауважив, що гібридна війна – це фактично все, що нижче рівня війни в класичному розумінні.

Те, з чим ми зіткнулися сьогодні в Польщі – це де-факто гібридна війна. І ми можемо прямо сказати, що Польща сьогодні перебуває в стані війни, але гібридної,

– зазначив посадовець.

У цьому контексті, крім повітряних куль з Росії, він згадав про ситуацію на кордоні з Білоруссю.

Окрім того, польський генерал Мєчислав Ченюх акцентував на тому, що Польща мусить усвідомлювати – сучасні війни спершу ведуться шляхом засобів масової інформації, грошей, дипломатії, неурядових організацій, дезінформації, а лише в кінці втручаються збройні сили.

Саме тому, за словами Ченюха, важливо розпізнати, коли починаються гібридні загрози.

Зверніть увагу! Під час наймасованішої атаки по Україні "невідомий об'єкт" залетів у Польщу. Проте його не знищили через "атмосферні умови".