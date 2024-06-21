Почему шар решили не сбивать, рассказали в Оперативном командовании Войска Польского в соцсети X (бывший твитер).

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Шар, по данным польской стороны, покинул воздушное пространство примерно в 20:00 (21:00 по Киеву).

"По предварительным оценкам, российская сторона потеряла контроль над одним из аэростатов безопасности объекта в регионе Кенигсберга (Калининграда)", – говорится в сообщении польских Вооруженных сил.

Почему пулю не сбили

Подчеркивается, что объект не представлял угрозы национальной безопасности Польши, а учитывая "возможные негативные последствия" его уничтожения Оперативное командование приняло решение этого не делать.

К слову, это не первый подобный случай с "летающими объектами" – в марте на севере Польши вблизи поселка Варкалки обнаружили неизвестный объект, похожий на метеорологический шар. Впоследствии в этом же районе обнаружили еще два подобных шара.