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Оккупанты разрушили многоквартирный дом в Запорожье
Российские оккупанты запустили по Запорожью по меньшей мере 16 КАБов.
Россияне массированно атакуют Запорожье. Попали по жилой застройке. Поднялось несколько пожаров. Частично разрушен многоквартирный дом,
– заявил глава ОВА.
Иван Федоров отметил, что уже пятеро раненых.
Глава Запорожской ОВА рассказал, что россияне нанесли более 10 ударов по Запорожью.
Дроны атаковали несколько российских регионов: под ударом мог оказаться аэродром ВМС России
Российские дроны атаковали Ростовскую область. Жители Ейска сообщили, что слышали от 3 до 6 взрывов неподалеку военного городка, где также расположен аэродром ВМС России.
В Одессе прогремел громкий взрыв. Воздушные силы предупреждали о движении "Шахедов" в направлении Одесской области.