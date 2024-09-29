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07:26, 29 сентября Оккупанты разрушили многоквартирный дом в Запорожье Российские оккупанты запустили по Запорожью по меньшей мере 16 КАБов. Россияне массированно атакуют Запорожье. Попали по жилой застройке. Поднялось несколько пожаров. Частично разрушен многоквартирный дом,

– заявил глава ОВА. Иван Федоров отметил, что уже пятеро раненых. Глава Запорожской ОВА рассказал, что россияне нанесли более 10 ударов по Запорожью.

02:56, 29 сентября Дроны атаковали несколько российских регионов: под ударом мог оказаться аэродром ВМС России Российские дроны атаковали Ростовскую область. Жители Ейска сообщили, что слышали от 3 до 6 взрывов неподалеку военного городка, где также расположен аэродром ВМС России.