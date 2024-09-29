Яка ситуація на фронті, що відбувається в дипломатії, як нам допомагають партнери – читайте у тексті 24 Каналу.
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Окупанти зруйнували багатоквартирний будинок в Запоріжжі
Російські окупанти запустили по Запоріжжі щонайменше 16 КАБів.
Росіяни масовано атакують Запоріжжя. Поцілили по житловій забудові. Здійнялося кілька пожеж. Частково зруйновано багатоквартирний будинок,
– заявив глава ОВА.
Іван Федоров зазначив, що вже п'ятеро поранених.
Глава Запорізької ОВА розповів, що росіяни нанесли понад 10 ударів по Запоріжжю.
Дрони атакували декілька російських регіонів: під ударом міг опинитися аеродром ВМС Росії
Російські дрони атакували Ростовську область. Жителі Єйська повідомили, що чули від 3 до 6 вибухів неподалік військового містечка, де також розташований аеродром ВМС Росії.
В Одесі пролунав гучний вибух. Повітряні сили попереджали про рух "Шахедів" в напрямку Одеської області.