Яка ситуація на фронті, що відбувається в дипломатії, як нам допомагають партнери – читайте у тексті 24 Каналу.

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07:26, 29 вересня Окупанти зруйнували багатоквартирний будинок в Запоріжжі Російські окупанти запустили по Запоріжжі щонайменше 16 КАБів. Росіяни масовано атакують Запоріжжя. Поцілили по житловій забудові. Здійнялося кілька пожеж. Частково зруйновано багатоквартирний будинок,

– заявив глава ОВА. Іван Федоров зазначив, що вже п'ятеро поранених. Глава Запорізької ОВА розповів, що росіяни нанесли понад 10 ударів по Запоріжжю.

02:56, 29 вересня Дрони атакували декілька російських регіонів: під ударом міг опинитися аеродром ВМС Росії Російські дрони атакували Ростовську область. Жителі Єйська повідомили, що чули від 3 до 6 вибухів неподалік військового містечка, де також розташований аеродром ВМС Росії.