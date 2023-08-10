Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков рассказал 24 Каналу, что наступательные попытки оккупантов направлены на усиление их позиций во время переговоров.
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"Кремль стремится завершить войну, но на своих условиях. Они пытаются начать контрнаступление, чтобы показать, что они еще в силе, что они еще способны, что у них еще есть ресурсы", – пояснил Гудков.
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Диктатор боится россиян
"Путин давно ведет войну против собственного народа – сейчас она расширяется, масштаб репрессий наращивается", – отметил Гудков.
Как известно, для усиления безопасности собственного режима диктатор подписал закон о вооружении росгвардии тяжелой техникой. Паранойя диктатора выходит за любые пределы здравого смысла – он готов убивать своих граждан.
Война переместилась на территорию России: основное
- В последнее время в стране-агрессоре участились взрывы. В частности, 9 августа произошел инцидент на заводе в Сергиевом Посаде. Там производилось оборудование для силовых структур.
- Кроме того, российские добровольцы готовят следующую операцию по освобождению страны-агрессора. В первую фазу рейда они смогли зайти на 42 километра вглубь России и затрофеить оружие.
- По престижу России больно ударил мятеж Евгения Пригожина 24 июня. Тогда он вместе со своими наемниками установил контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем и несколькими дорогами, ведущими в Москву.