Об этом Сикорский заявил во время пресс-конференции после заседания "Веймарского треугольника +" в Варшаве, передает корреспондентка 24 Канала. Такое заявление глава МИД Польши сделал на фоне информации о желании администрации Трампа быстро завершить войну в Украине.

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Сикорский высказался относительно сценариев урегулирования войны

Сценарии урегулирования войны должны разрабатываться в тесном сотрудничестве с украинской властью. Мы согласились, что навязывание Украине мирных решений, которые противоречат ее интересам или не имеют общественного восприятия, негативно повлияет на стабильность в стране,

– сказал министр иностранных дел Польши.

В финальной декларации шесть стран-участниц заседания подтвердили поддержку стабильного мира в Украине. В документе говорится, что такой мир можно достичь только с Украиной, европейскими и американскими союзниками и партнерами G7.

Отметим, сегодня в Варшаве в Лазенковском дворце по приглашению польской стороны состоялась встреча министров иностранных дел Франции, Германии, Италии. Представители Великобритании и Испании присоединились в онлайн-режиме. Главной темой встречи было продолжение поддержки Украины на фоне возвращения Дональда Трампа на пост президента США, а также усиление оборонной безопасности Европы.

