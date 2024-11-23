Поэтому, с начала полномасштабной войны Россия потратила более 18 миллиардов долларов на атаки по Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Смотрите также Россия может повторить запуск "Орешника" в ближайшее время, – ISW

Сколько Россия потратила на атаки по Украине с 2022 года

В ЦПИ отметили, что согласно открытым источникам, с начала полномасштабного вторжения Россия потратила более 18 миллиардов долларов на ракетные обстрелы и атаки беспилотниками по территории Украины. Это равняется более, чем 1,8 триллиона рублей. Эти деньги могли бы быть направлены на развитие регионов, строительство школ, больниц и инфраструктуры.

Однако приоритеты российского режима – это террор и уничтожение, что оставляет собственные регионы в нищете,

– говорится в сообщении.

В Центре противодействия дезинформации в инфографике показали, как выглядят эти 18 миллиардов долларов по сравнению с бюджетами регионов России за 2024 год.

Цена войны для регионов России / Инфографика Центра противодействия дезинформации