Российские компании были вынуждены оставаться конкурентоспособными на фоне высоких зарплат российских военных. В ISW говорят со ссылкой на The Washington Post, что рабочая сила и производственные мощности России "почти исчерпаны".

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Что говорят в ISW о нехватке людей и денег в России

Российская экономика и военные усилия испытывают все большую нагрузку, что будет создавать все более острые вызовы для способности президента России Владимира Путина поддерживать войну в долгосрочной перспективе,

– говорят аналитики.

Также в ISW вспомнили статью The Washington Post от 27 октября 2024 года, в которой говорится, что экономика России "под угрозой перегрева". Издание заметило, что чрезмерно высокие военные расходы России способствуют экономическому росту так, что это заставляет враждебные компании искусственно повышать свои зарплаты, чтобы удовлетворить требования рабочей силы, оставаясь конкурентоспособным с высокими военными зарплатами в России.

Также иностранное СМИ цитирует главу российского Центробанка Эльвиру Набиуллину, которая в июле 2024 года предупредила, что рабочая сила и производственные мощности России "почти исчерпаны". Издание убеждает, что:

частным российским компаниям трудно успевать за зарплатами российских военных,

им все чаще приходится предлагать зарплаты, которые в несколько раз превышают средние показатели по отрасли.

Также аналитики сообщали недавно, что российские региональные власти значительно увеличивают единовременные бонусы для российских военнослужащих по контракту, чтобы поддерживать темпы формирования вооруженных сил России (примерно 30 000 военнослужащих в месяц). Это подчеркивает тот факт, что Кремль не имеет неограниченного резерва человеческой силы и должен финансово и социально считаться с постоянно растущими затратами на пополнение своих потерь на передовой с помощью различных путей формирования сил.

Путин, скорее всего, оценивает, что объявление очередной волны частичной мобилизации или введение всеобщей мобилизации будет слишком дорогим для его режима, и поэтому прибег к криптомобилизационным усилиям, которые, похоже, создают все большую и большую нагрузку на российскую экономику военного времени,

– заявили в ISW.

Там объяснили, что недавнее появление северокорейских войск в России и сообщения об их развертывании в зоне боевых действий в Курской области еще больше свидетельствует о том, что вся система формирования сил Путина очень слабая. Расходы на разжигание войны возрастут, поскольку Россия продолжает тратить живую силу и технику на линии фронта. Российские ресурсы ограничены, и Путин не может бесконечно считаться с этими расходами.

Специалисты убеждают, что российская экономика достигнет точки выгорания и это нанесет большой ущерб российскому обществу, что может заставить Путина принять серьезные решения о том, как обеспечить российскую войну ресурсами или изменить российский способ ведения войны, чтобы сохранить стабильность своего режима.