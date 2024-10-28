Російські компанії були вимушені залишатись конкурентоспроможними на тлі високих зарплат російських військових. В ISW кажуть з посиланням на The Washington Post, що робоча сила та виробничі потужності Росії "майже вичерпані".

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Що кажуть в ISW про брак людей та грошей в Росії

Російська економіка та військові зусилля зазнають дедалі більшого навантаження, що створюватиме дедалі гостріші виклики для здатності президента Росії Владіміра Путіна підтримувати війну в довгостроковій перспективі,

– кажуть аналітики.

Також в ISW пригадали статтю The Washington Post від 27 жовтня 2024 року, в якій мовиться, що економіка Росії "під загрозою перегріву". Видання зауважило, що надмірно високі військові витрати Росії сприяють економічному зростанню так, що це змушує ворожі компанії штучно підвищувати свої зарплати, щоб задовольнити вимоги робочої сили, залишаючись конкурентоспроможним з високими військовими зарплатами в Росії.

Також іноземне ЗМІ цитує голову російського Центробанку Ельвіру Набіулліну, яка в липні 2024 року попередила, що робоча сила та виробничі потужності Росії "майже вичерпані". Видання переконує, що:

приватним російським компаніям важко встигати за зарплатами російських військових,

їм все частіше доводиться пропонувати зарплати, які в декілька разів перевищують середні показники по галузі.

Також аналітики повідомляли нещодавно, що російська регіональна влада значно збільшує одноразові бонуси для російських військовослужбовців за контрактом, щоб підтримувати темпи формування збройних сил Росії (приблизно 30 000 військовослужбовців на місяць). Це підкреслює той факт, що Кремль не має необмеженого резерву людської сили та повинен фінансово та соціально рахуватися з постійно дедалі більшими витратами на поповнення своїх втрат на передовій за допомогою різних шляхів формування сил.

Путін, найімовірніше, оцінює, що оголошення чергової хвилі часткової мобілізації або запровадження загальної мобілізації буде занадто дорогим для його режиму, і тому вдався до криптомобілізаційних зусиль, які, схоже, створюють все більше і більше навантаження на російську економіку воєнного часу,

– заявили в ISW.

Там пояснили, що нещодавня поява північнокорейських військ у Росії та повідомлення про їхнє розгортання в зоні бойових дій у Курській області ще більше свідчить про те, що вся система формування сил Путіна дуже слабка. Витрати на розпалювання війни зростуть, оскільки Росія продовжує витрачати живу силу та техніку на лінії фронту. Російські ресурси обмежені, і Путін не може нескінченно рахуватися з цими витратами.

Фахівці переконують, що російська економіка досягне точки вигорання й це завдасть великих збитків російському суспільству, що може змусити Путіна ухвалити серйозні рішення про те, як забезпечити російську війну ресурсами чи змінити російський спосіб ведення війни, щоб зберегти стабільність свого режиму.