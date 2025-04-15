Только за эти сутки на фронте произошло 87 боевых столкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Купянском направлении вражеские войска пытались идти вперед в направлении Новой Кругляковки и Загрызово, где украинские защитники остановили три российских атаки.

На Лиманском направлении россияне 14 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Новомихайловки, Твердохлебово, Надежды и в направлении Нового, Зеленой Долины и Григорьевки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении украинские защитники отбили три атаки оккупационных войск вблизи Верхнекаменского и Белогоровки, еще два боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении враг трижды атаковал позиции Сил обороны вблизи Часового Яра, Предтечиного и Ступочек.

На Торецком направлении россияне 16 раз штурмовали позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Дачное, Дилиевка, Торецк и Курдюмовка. Все вражеские атаки успешно отражены нашими защитниками.

На Покровском направлении враг пытался продвигаться вперед в районах населенных пунктов Сухая Балка, Зеленое Поле, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Троицкое, Водяное Второе, Богдановка, Андреевка и в направлении Старой Николаевки. Украинские защитники остановили 16 штурмовых действий оккупантов, еще 6 боестолкновений до сих пор продолжаются.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 200 оккупантов, из них 99 – безвозвратно. Также уничтожено 9 единиц автомобильной техники, три мотосредства, 15 БпЛА, девять пунктов управления БпЛА, станцию РЭБ и станцию спутниковой связи. К тому же повреждены четыре автомобиля, три мотоцикла, одна самоходная артиллерийская установка россиян,

– рассказывают о потерях россиян в Генштабе.

На Новопавловском направлении враг 11 раз пытался прорвать оборону украинских военных в районах населенных пунктов Константинополь, Привольное, Разлив, Свободное Поле и в направлении Одрадного. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Гуляйпольском направлении россияне нанесли авиационные удары неуправляемыми авиаракетами по Гуляйполю и Малиновке.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили один вражеский штурм в районе Каменского. Россияне также нанесли авиаудар по Новоданиловке.

На Приднепровском направлении Силы обороны остановили одну попытку врага приблизиться к украинским позициям.

На Курском направлении с начала суток произошло 11 боев, один из которых продолжается до сих пор. Кроме того, враг нанес 32 авиационных ударов, сбросив 56 управляемых бомб, и совершил 358 артиллерийских обстрелов.

На Харьковском и Гуляйпольском направлениях россияне не проводили наступательных действий.