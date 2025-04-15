Лише цієї доби на фронті відбулося 87 бойових зіткнень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Куп’янському напрямку ворожі війська намагалися йти вперед в напрямку Нової Кругляківки та Загризового, де українські захисники зупинили три російських атаки.

На Лиманському напрямку росіяни 14 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Новомихайлівки, Твердохлібового, Надії та в напрямку Нового, Зеленої Долини та Григорівки. Два боєзіткнення тривають досі.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили три атаки окупаційних військ поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки, ще два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку ворог тричі атакував позиції Сил оборони поблизу Часового Яру, Предтечиного та Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни 16 разів штурмували позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Дачне, Диліївка, Торецьк та Курдюмівка. Усі ворожі атаки успішно відбиті нашими оборонцями.

На Покровському напрямку ворог намагався просуватись вперед у районах населених пунктів Суха Балка, Зелене Поле, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Троїцьке, Водяне Друге, Богданівка, Андріївка та в напрямку Старої Миколаївки. Українські захисники зупинили 16 штурмових дій окупантів, ще 6 боєзіткнень досі тривають.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 200 окупантів, з них 99 – безповоротно. Також знищено 9 одиниць автомобільної техніки, три мотозасоби, 15 БпЛА, дев’ять пунктів управління БпЛА, станцію РЕБ та станцію супутникового зв’язку. До того ж пошкоджено чотири автомобілі, три мотоцикли, одну самохідну артилерійську установку росіян,

– розповідають про втрати росіян у Генштабі.

На Новопавлівському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборону українських військових у районах населених пунктів Костянтинопіль, Привільне, Розлив, Вільне Поле та в напрямку Одрадного. Досі триває одне боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів некерованими авіаракетами по Гуляйполю та Малинівці.

На Оріхівському напрямку українські оборонці відбили один ворожий штурм в районі Кам’янського. Росіяни також завдали авіаудару по Новоданилівці.

На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили одну спробу ворога наблизитись до українських позицій.

На Курському напрямку з початку доби відбулося 11 боїв, один з яких триває дотепер. Окрім того, ворог завдав 32 авіаційних ударів, скинувши 56 керованих бомб, та здійснив 358 артилерійських обстрілів.

На Харківському та Гуляйпільському напрямках росіяни не проводили наступальних дій.