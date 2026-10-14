Зеленский ответил на вопрос, сможет ли Украина победить без поддержки США

Украина при любых условиях сохранит свой суверенитет и продолжит борьбу даже без военной поддержки США. Зеленский подчеркнул, что государство ни в коем случае не уступит свою независимость.

Об этом глава государства рассказал в интервью журналисту Пирсу Моргану.

Что сказал Зеленский о войне без помощи "партнеров"?

Морган поинтересовался, способна ли Украина одержать победу без поддержки Соединенных Штатов на своей стороне.

В ответ Зеленский заявил о непоколебимости намерений защищать государство при любом развитии событий.

Мы ни в коем случае не утратим нашу независимость,

– подчеркнул он.

Затем Зеленский выразил сожаление по поводу потери сильного "партнера", отметив, что это происходит не по вине Украины.

Мы не можем быть слабыми, иначе мы не выживем,

– подчеркнул он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к любому формату прекращения огня, и призвал Дональда Трампа не вставать на неправильную сторону истории. В интервью Пирсу Моргану он раскритиковал позицию советников американского президента и подчеркнул необходимость откровенного диалога с США по проблемам работы Starlink и обмена разведывательными данными.

Зеленский подчеркнул, что Украина рассчитывает на партнерство с Соединенными Штатами и стремится сохранить надежное сотрудничество, несмотря на непредсказуемые решения Вашингтона и массированные российские атаки.