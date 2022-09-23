В сводке от Генштаба ВСУ на утро 23 сентября сообщили, что враг продолжает обстреливать наши позиции вдоль всей линии столкновения. Также россияне пытаются восстановить утраченные позиции, ведут воздушную разведку.

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Обстрелы врага

Наши военные сообщили, что противник не перестает бить по гражданской инфраструктуре и домам мирного населения. Угроза авиационных и ракетных ударов российских оккупантов остается для всей Украины.

За минувшие сутки враг нанес 4 ракетных и 27 авиационных ударов. Более 75 российских обстрелов были из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам Украины. Это нарушает нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи войны.

От вражеских ударов пострадали более 45 населенных пунктов. В частности, Печенеги, Пришиб, Яровая, Спорное, Веселое, Бахмут, Марьинка, Красногоровка, Константиновка, Нескучное, Полтавка, Егоровка, Безымянное, Кривой Рог, Белогорье, Запорожье, Белогорка, Первомайское, Николаев, Очаков, Высокополье, Сухой Ставок, Миролюбовка и Новогригоровка.

Что происходит на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений.

На других направлениях враг стрелял из танков, минометов и артиллерии разных калибров. А именно:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Шалыгино, Миропольское, Волфино и Ездецкое Сумской области;

– в районах населенных пунктов Шалыгино, Миропольское, Волфино и Ездецкое Сумской области; на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Дубновка, Гоптовка, Волчанск, Каменка и Купянск;

– в районах населенных пунктов Дубновка, Гоптовка, Волчанск, Каменка и Купянск; на Краматорском направлении – Маяки, Николаевка, Диброва, Кривая Лука, Пришиб и Северск;

– Маяки, Николаевка, Диброва, Кривая Лука, Пришиб и Северск; на Бахмутском направлении – Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Веселое, Белогоровка и Яковлевка;

– Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Веселое, Белогоровка и Яковлевка; на Авдеевском направлении – Красногоровка, Опытное, Марьинка, Новомихайловка;

– Красногоровка, Опытное, Марьинка, Новомихайловка; на Новопавловском направлении – Угледар, Золотая Нива, Нескучное, Времевка, Новоукраинка, Великая Новоселка;

– Угледар, Золотая Нива, Нескучное, Времевка, Новоукраинка, Великая Новоселка; на Запорожском направлении противник активных действий не проводил, вместе с тем обстрелял из артиллерии населенные пункты Малая Токмачка, Новая Токмачка, Малые Щербаки, Зеленое Поле, Зализничное и Ровнополье.

противник активных действий не проводил, вместе с тем обстрелял из артиллерии населенные пункты Малая Токмачка, Новая Токмачка, Малые Щербаки, Зеленое Поле, Зализничное и Ровнополье. На Южнобужском направлении обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов.

Потери врага

В Генштабе также рассказали, что противник продолжает нести потери, в том числе и среди руководящего состава. Есть информация, что в результате огневого поражения в районе населенного пункта Сватово ранили командира 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии генерал-майора олега цокова. Его эвакуировали 20 сентября.

Также с 19 по 20 сентября в военный госпиталь в Ростове-на-Дону привезли 105 тел ликвидированных российских военнослужащих. Там готовятся принять еще 200 тел в ближайшее время.

Принудительная мобилизация

В Генштабе отметили: чтобы восполнить потери в живой силе, противник продолжает принудительную мобилизацию также и на временно оккупированных территориях. В Горловке 19 сентября представители 1 армейского корпуса задержали и забрали на военную службу 10 мужчин, несмотря ни на их возраст, ни на состояние здоровья.

С 18 по 20 сентября этого года в Луганском СИЗО представители российской частной военной компании безуспешно пытались завербовать заключенных.

Оккупационные власти Крыма, выполняя приказ о частичной мобилизации, заявили, что основное количество резервистов планируют набрать из числа работников частных охранных предприятий, имеющих опыт военной службы. В Севастополе некоторые фирмы уже получили указание подготовить списки всех подпадающих под требования сотрудников.

В русском Смоленске досрочно выпустили курсантов выпускных курсов военной академии противовоздушной обороны вооруженных сил российской федерации имени маршала Василевского. Дальше им собираются дать должности в войсках.

На базе московского общевойскового командного училища, в период с 26 сентября по 24 октября, российское военное руководство планирует провести собрание с находящимися в запасе гражданами.

Потери врага

По данным наших защитников, за сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Купянск, Спорное, Майорск, Зайцево, Авдеевка, Новомихайловка, Опытное и Каменка.

Авиация сил обороны поразила 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники врага и 6 позиций зенитных ракетных комплексов.

Также наши подразделения противовоздушной обороны, на разных направлениях уничтожили вертолет Ми-8 и 9 БпЛА оккупантов.

Наши ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли огневое поражение. В частности, по 6 пунктам управления, 4 районам сосредоточения личного состава и военной техники, 3 позициям ПВО, 3 – артиллерии, а также 3 складам боеприпасов.

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