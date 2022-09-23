У зведенні від Генштабу ЗСУ на ранок 23 вересня повідомили, що ворог і далі обстрілює наші позиції вздовж усієї лінії зіткнення. Також росіяни намагаються відновити втрачені позиції, ведуть повітряну розвідку.

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Обстріли ворога

Наші військові повідомили, що противник не припиняє бити по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення. Загроза авіаційних та ракетних ударів російських окупантів залишається для всієї України.

За минулу добу ворог завдав 4 ракетні та 27 авіаційних ударів. Понад 75 російських обстрілів було з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах України. Це порушує норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Від ворожих ударів постраждало понад 45 населених пунктів. Зокрема, Печеніги, Пришиб, Ярова, Спірне, Веселе, Бахмут, Мар'їнка, Красногорівка, Костянтинівка, Нескучне, Полтавка, Єгорівка, Безіменне, Кривий Ріг, Білогір'я, Запоріжжя, Білогірка, Первомайське, Миколаїв, Очаків, Високопілля, Сухий Ставок, Миролюбівка та Новогригорівка.

Що відбувається на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог стріляв з танків, мінометів та артилерії різних калібрів. А саме:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Шалигіне, Миропільське, Волфине та Їздецьке Сумської області;

– в районах населених пунктів Шалигіне, Миропільське, Волфине та Їздецьке Сумської області; на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Дубнівка, Гоптівка, Вовчанськ, Кам’янка та Куп'янськ;

– в районах населених пунктів Дубнівка, Гоптівка, Вовчанськ, Кам’янка та Куп'янськ; на Краматорському напрямку – Маяки, Миколаївка, Діброва, Крива Лука, Пришиб та Сіверськ;

– Маяки, Миколаївка, Діброва, Крива Лука, Пришиб та Сіверськ; на Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Веселе, Білогорівка і Яковлівка;

– Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Веселе, Білогорівка і Яковлівка; на Авдіївському напрямку – Красногорівка, Опитне, Мар’їнка, Новомихайлівка;

– Красногорівка, Опитне, Мар’їнка, Новомихайлівка; на Новопавлівському напрямку – Вугледар, Золота Нива, Нескучне, Времівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка;

– Вугледар, Золота Нива, Нескучне, Времівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка; на Запорізькому напрямку противник активних дій не проводив, разом з тим обстріляв з артилерії населені пункти Мала Токмачка, Нова Токмачка, Малі Щербаки, Зелене Поле, Залізничне та Рівнопілля.

противник активних дій не проводив, разом з тим обстріляв з артилерії населені пункти Мала Токмачка, Нова Токмачка, Малі Щербаки, Зелене Поле, Залізничне та Рівнопілля. На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів.

Втрати ворога

У Генштабі також розповіли, що противник продовжує зазнавати втрат, зокрема і серед керівного складу. Є інформація, що в результаті вогневого ураження в районі населеного пункту Сватове поранили командира 144 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії генерал-майора олега цокова. Його евакуювали 20 вересня.

Також з 19 по 20 вересня до військового шпиталю у Ростові-на-Дону привезли 105 тіл ліквідованих російських військовослужбовців. Там готуються прийняти ще 200 тіл найближчим часом.

Примусова мобілізація

У Генштабі зазначили: щоб поповнити втрати у живій силі противник продовжує примусову мобілізацію також і на тимчасово окупованих територіях. У Горлівці 19 вересня представники 1 армійського корпусу затримали та забрали на військову службу 10 чоловіків, не зважаючи ні на їхній вік, ні на стан здоров'я.

З 18 по 20 вересня цього року, у Луганському СІЗО, представники російської приватної військової компанії безуспішно намагались завербувати ув'язнених.

Окупаційна влада Криму, виконуючи наказ про часткову мобілізацію, заявила, що основну кількість резервістів планують набрати із числа працівників приватних охоронних підприємств, які мають досвід військової служби. У Севастополі деякі фірми вже отримали вказівку підготувати списки усіх співробітників, які підпадають під вимоги.

У російському Смоленську достроково випустили курсантів випускних курсів військової академії протиповітряної оборони збройних сил російської федерації імені маршала Василевського. Далі їм збираються дати посади у військах.

На базі московського загальновійськового командного училища, у період з 26 вересня по 24 жовтня, російське військове керівництво планує провести збори з громадянами, які перебувають у запасі.

Втрати ворога

За даними наших захисників, за добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп'янськ, Спірне, Майорськ, Зайцеве, Авдіївка, Новомихайлівка, Опитне та Кам'янка.

Авіація Сил оборони уразила 25 районів зосередження живої сили і військової техніки ворога та 6 позицій зенітних ракетних комплексів.

Також наші підрозділи протиповітряної оборони, на різних напрямках, знищили гелікоптер Мі-8 та 9 БпЛА окупантів.

Наші ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневого ураження. Зокрема, по 6 пунктах управління, 4 районах зосередження особового складу та військової техніки, 3 позиціях ППО, 3 – артилерії, а також 3 складах боєприпасів.

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