Атака дронов по Украине, изменение ситуации на фронте: хронология 1353 дня войны
Россия не останавливает полномасштабную войну против Украины уже 1353 день. Оккупанты стремятся захватить как можно больше территорий, а украинские защитники дают отпор врагу.
О главных событиях в Украине, как меняется ситуация на фронте и значимые заявления мировых лидеров – рассказывает 24 Канал.
Смотрите также Может стать крупнейшим потерянным городом со времен Бахмута: в NYT объяснили, зачем России Покровск
Какие главные события 7 ноября?
Миллиардер Андрей Бабиш возвращается к власти в Чехии. Там он сформировал коалицию с двумя более радикальными партиями. Одной из ключевых тем остается его подход к поддержке Украины. Во время кампании он критиковал масштабы помощи предыдущего правительства и предлагал передать чешскую программу закупки боеприпасов под контроль НАТО. В то же время его позиция соответствует проукраинскому курсу ЕС. В Запорожье в результате атаки дронами выбиты окна в жилых домах и детском саду. Информации о пострадавших не поступало. Оккупанты обстреляли Чугуев, что на Харьковщине, ударными дронами. В городе прогремело более десятка взрывов. По предварительным данным, повреждено гражданское предприятие и учебное заведение. На местах ударов возникли пожары.
Атака на Запорожье
Россия обстреляла Харьковскую область
Миллиардер Андрей Бабиш возвращается к власти в Чехии. Там он сформировал коалицию с двумя более радикальными партиями.
Одной из ключевых тем остается его подход к поддержке Украины. Во время кампании он критиковал масштабы помощи предыдущего правительства и предлагал передать чешскую программу закупки боеприпасов под контроль НАТО.
В то же время его позиция соответствует проукраинскому курсу ЕС.
В Запорожье в результате атаки дронами выбиты окна в жилых домах и детском саду. Информации о пострадавших не поступало.
Оккупанты обстреляли Чугуев, что на Харьковщине, ударными дронами. В городе прогремело более десятка взрывов.
По предварительным данным, повреждено гражданское предприятие и учебное заведение. На местах ударов возникли пожары.