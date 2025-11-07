Про найголовніші події в Україні, як змінюється ситуація на фронті та значущі заяви світових лідерів – розповідає 24 Канал.
Які головні події 7 листопада?
Мільярдер Андрей Бабіш повертається до влади в Чехії. Там він сформував коаліцію з двома радикальнішими партіями. Однією з ключових тем лишається його підхід до підтримки України. Під час кампанії він критикував масштаби допомоги попереднього уряду та пропонував передати чеську програму закупівлі боєприпасів під контроль НАТО. Водночас його позиція відповідає проукраїнському курсу ЄС. У Запоріжжі унаслідок атаки дронами вибиті вікна у житлових будинках та дитячому садочку. Інформації про постраждалих не надходило. Окупанти обстріляли Чугуїв, що на Харківщині, ударними дронами. У місті пролунав понад десяток вибухів. За попередніми даними, пошкоджено цивільне підприємство та навчальний заклад. На місцях ударів виникли пожежі.
