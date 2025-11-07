02:52, 7 ноября

Миллиардер Андрей Бабиш возвращается к власти в Чехии. Там он сформировал коалицию с двумя более радикальными партиями.

Одной из ключевых тем остается его подход к поддержке Украины. Во время кампании он критиковал масштабы помощи предыдущего правительства и предлагал передать чешскую программу закупки боеприпасов под контроль НАТО.

В то же время его позиция соответствует проукраинскому курсу ЕС.