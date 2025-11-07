О главных событиях в Украине, как меняется ситуация на фронте и значимые заявления мировых лидеров – рассказывает 24 Канал.

Какие главные события 7 ноября?

02:52, 7 ноября

Миллиардер Андрей Бабиш возвращается к власти в Чехии. Там он сформировал коалицию с двумя более радикальными партиями.

Одной из ключевых тем остается его подход к поддержке Украины. Во время кампании он критиковал масштабы помощи предыдущего правительства и предлагал передать чешскую программу закупки боеприпасов под контроль НАТО.

В то же время его позиция соответствует проукраинскому курсу ЕС.

00:47, 7 ноября

Атака на Запорожье

В Запорожье в результате атаки дронами выбиты окна в жилых домах и детском саду. Информации о пострадавших не поступало.

00:26, 7 ноября

Россия обстреляла Харьковскую область

Оккупанты обстреляли Чугуев, что на Харьковщине, ударными дронами. В городе прогремело более десятка взрывов.

По предварительным данным, повреждено гражданское предприятие и учебное заведение. На местах ударов возникли пожары.