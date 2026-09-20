Боец ТрО со связанными руками уничтожил двух оккупантов и спас сослуживца в Харьковской области

На Волчанском направлении украинский военнослужащий сумел самостоятельно освободиться из российского плена. Сразу после этого он уничтожил двух российских захватчиков и вывел в безопасное место своего раненого товарища.

Подробностями этой истории в эфире 24 Канала поделилась корреспондентка из Харькова Анна Черненко. По ее словам, 36-летний военнослужащий 113-й отдельной бригады ТрО с позывным "Танкист" попал в засаду во время обустройства позиций. Его побратим "Чупа" получил ранение и смог отступить, тогда как сам боец оказался в руках оккупантов.

Как удалось спастись

Военный пробыл в плену со связанными руками примерно 30 минут. Ситуация кардинально изменилась, когда по позициям россиян начали наносить удары беспилотники Сил обороны Украины. Захватчики решили спрятаться в окопе, который до этого выкопали те же украинские защитники, и пытались прикрыться пленным.

Они прятались в норе, которую мы копали, и прикрывались мной, чтобы не пострадать. Получилось так, что я вылез, руки ослабли, и я сделал свое дело. Оружие было рядом. Сделал все, как положено. Эти полчаса были очень долгими, слишком долгими,

– вспоминает "Танкист".

После успешной ликвидации двух российских солдат военный помог эвакуировать раненого сослуживца и вернулся в свое подразделение. Сейчас оба защитника находятся в медицинском учреждении, а командование планирует выдвинуть "Танкиста" на звание Героя Украины.

Это о мужестве, чести и стойкости, о несокрушимости характера. В какую бы сложную ситуацию ни попали бойцы, они не должны терять веру. Он показал на собственном примере, что даже в таком тяжелом случае нет безвыходной ситуации,

– подчеркнул Вадим Батий, заместитель командира батальона 113-й оОБр ТрО.

Об истории спасения украинского защитника: подробности смотрите в видео